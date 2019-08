FC Bayern gastiert in Vilshofen zum "Traumspiel"

Der FC Bayern München gastiert am kommenden Sonntag in Niederbayern. Der 29-fache Deutsche Meister hat im sogenannten Traumspiel den Kreisligisten FC Vilshofen als Gegner. Das Match im "Klaus-Augenthaler-Stadion" beginnt um 16 Uhr. Erwartet werden rund 7.000 Bayern-Fans.

Alle Bayern-Stars mit dabei

Der FC Vilshofen, der heuer 100-jähriges Bestehen feiert, hatte sich zusammen mit dem Bayern-Fanclub "Vilshofen Rot Weiß" für das Traumspiel beworben und im Frühjahr prompt den Zuschlag bekommen. Der FC Bayern habe zugesagt, nach dem Bundesliga-Match am Samstag auf Schalke mit allen Stars nach Vilshofen anzureisen, sagte Hans Wallner von der FCV-Vorstandschaft dem BR.

Vorbereitungen abgeschlossen

Im erst vor einigen Wochen eingeweihten Stadion sind zusätzlich zwei mobile Tribünen aufgebaut worden, um die Zuschauer unterbringen zu können.

Der Verein versucht alles, dass sich die Stars des FC Bayern in Vilshofen wohl fühlen: So wurden zum Beispiel zwei Spinning Räder in den Kabinen aufgebaut. Außerdem werden 40 Kilogramm Eis für medizinische Behandlungen zur Verfügung gestellt.

Vilshofen ist elfter Gastgeber für das "Traumspiel"

Insgesamt werden 150 Helfer im Einsatz sein. Größte Herausforderung dürfte werden, so Fridolin Eberle von Fanclub, zu verhindern, dass die Bayernfans in der Pause oder mit dem Abpfiff den Platz stürmen.

Groß ist die Vorfreude bei den Fußballern des FC Vilshofen. Spielertrainer Udo Tolksdorf sagt: "Unser Ziel ist, einstellig zu bleiben. Ballbesitz werden wir nicht so viel haben. Also wird die taktische Ausrichtung auch eher defensiv sein. Wir werden mit allem, was wir haben, verteidigen."

Die Vilshofener sind bereits der elfte Gastgeber für das Traumspiel des FC Bayern München. Unter anderem hatten sich die "Fanclubs Red Power" in Deggendorf (2015) und "Mia san mia" in Passau (2011) schon über einen Besuch des FC Bayern freuen können.