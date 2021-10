FC Bayern: Fußball-Weltmeister Hernández soll ins Gefängnis

Lucas Hernández vom FC Bayern München drohen sechs Monate Gefängnis in Spanien. Der Franzose war 2019 in Spanien wegen eines Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau Amelia Ossa Llorente verurteilt worden.

Haftantritt schon im Oktober?

Das 32. Strafgericht in Madrid ordnete nun an, Hernández müsse am 19. Oktober vor dem Gericht erscheinen und dann innerhalb von zehn Tagen eine Haftstrafe von sechs Monaten antreten. Eine offenbar beantragte Aussetzung des Urteils sei abgelehnt worden.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wurde gegen den Vollstreckungsbeschied bereits Berufung eingelegt.