FC Bayern führt Pilsen vor und stellt Königsklassen-Rekord auf

5:0 (3:0) - fast jeder durfte mal beim deutschen Rekordmeister gegen Viktoria Pilsen. Zweimal Leroy Sané (7., 50.), Serge Gnabry (13.), Sadio Mané (21.) und Eric-Maxim Choupo-Moting (59.) trafen für die Bayern, die früh klar machten, dass es für den tschechischen Meister nichts zu holen gab und die auch nach klarer Führung nicht nachließen.

Nebenbei stellten die Münchner mit dem erneuten Sieg auch einen neuen Champions-League-Rekord auf: 31-mal sind sie in Gruppenspielen der Königsklasse nun ungeschlagen. Bisher teilten sie sich diese Bestmarke mit Real Madrid.

Pilsen ergibt sich in sein Schicksal

Trainer Julian Nagelsmann gab - auch bedingt durch die Ausfälle der Corona-erkrankten Joshua Kimmich und Thomas Müller - Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Serge Gnabry das Vertrauen von Beginn an. Schnell verfestigte sich in dieser einseitigen Partie freilich der Eindruck, dass der Coach jeden im Kader hätte aufstellen können, so dominant und überlegen trat seine Mannschaft auf und so schwach und körperlos agierten die Gäste aus Tschechien.

Die ergaben sich ihrem Schicksal, kamen nicht einmal in 90 Minuten zu einem gefährlichen Abschluss. Der FCB hätte wohl auch noch höher gewinnen können - unter anderem erzielte Jamal Musiala noch einen Treffer, der wegen einer Abseitsstellung allerdings aberkannt wurde. Doch schaltete der alte und neuen Tabellenführer der Gruppe C Mitte der zweiten Halbzeit in den Schongang.

Dass Viktoria Pilsen in der Gruppe mit den Bayern, dem FC Barcelona und Inter Mailand das schwächste Team sein würde, das war abzusehen. In dieser Form hatte man sie aber nicht als Aufbaugegner erwartet. Gerade die zuletzt formschwache Spieler wie Gnabry, Sané oder der für Jamal Musiala zur Halbzeit eingewechselte Choupo-Moting durften Selbstvertrauen tanken.

Warnschuss für den BVB

Die den Bayern nach vier Unentschieden in der Liga angedichtete "Formkrise" dürfte nach 9:0 Toren in den letzten zwei Spielen (am Freitag gab es das 4:0 gegen Bayer Leverkusen) beendet sein. Rechtzeitig vor dem Bundesligaklassiker am Samstag bei Borussia Dortmund (Anstoß: 18.30 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24 Sport) präsentieren sich die Münchner wieder in Spiellaune. Der BVB, der in der Champions League am Mittwoch beim FC Sevilla antreten muss, sollte darauf gefasst sein.