FC Bayern fügt Freiburg erste Saisonniederlage zu

Mit harter Arbeit statt lockerer Fußball-Kunst hat der FC Bayern im Spitzenspiel gegen einen furchtlosen SC Freiburg seine Vormachtstellung in der Bundesliga behauptet. Der deutsche Serienmeister musste beim 2:1 (1:0) viel investieren, um dem Tabellendritten aus dem Breisgau die erste Saisonniederlage zuzufügen.

Nationalspieler Leon Goretzka (30. Minute) und Torjäger Robert Lewandowski (75.) mit seinem 13. Saisontor trafen in der erstmals seit anderthalb Jahren wieder mit 75.000 Zuschauern voll besetzten Arena gegen die beste Abwehr der Liga.

Müller wieder in der Startelf

Julian Nagelsmann tauschte im Vergleich zur Champions League am Dienstag dreimal das Personal. Niklas Süle und Lucas Hernández, die unter der Woche fehlten, kamen für Tanguy Nianzou Kouassi und Benjamin Pavard neu rein. Zudem hatte der FCB-Trainer in der Offensive die Qual der Wahl. Diesmal musste sich Serge Gnabry zunächst mit dem Platz auf der Bank abfinden, da Thomas Müller wieder in die Startelf rückte.

Es war ein munteres Spitzenspiel, dass die Zuschauer in der erstmals ausverkauften Münchner Arena zu sehen bekamen. Vor allem die Anfangsviertelstunde war sehr ausgeglichen. Freiburg agierte mutig und hielt vom Start weg dagegen. Dadurch ging es hin und her und auf beiden Seiten gab es gute Chancen.

In der 30. Minute ging der FC Bayern in Führung: Leon Goretzka verwandelte die erste Großchance des Rekordmeisters zum 1:0. Nach dem Führungstreffer nahm der Druck der Münchner zu und die Freiburger kamen kaum noch gefährlich nach vorne.

Unterhaltsames Spitzenspiel

Erst nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste wieder offensiver und versuchten mit Distanzschüssen ihr Glück. Doch auch die Bayern spielten weiter munter nach vorne - in der 56. Minute hätte Goretzka beinahe sein zweites Tor erzielt. Sein Schuss aus elf Metern landete aber am Pfosten.

Das Spiel blieb unterhaltsam. Die besseren Chancen hatten aber die Hausherren. In der 68. Minute war es erneut Goretzka, der das Tor nur knapp verfehlte. Kurz darauf war es dann aber soweit: Robert Lewandowski, davor eher unauffällig, traf zum 2:0 - sein sechstes Tor in Folge gegen den SC Freiburg. In der 85. Minute hätten die Breisgauer beinahe den Anschlusstreffer erzielt, doch Manuel Neuer konnte Kopfball von Nicolas Höfler mit einem klasse Reflex gerade noch so abwehren. Ein Treffer von Corentin Tolisso in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits nicht gegeben. Kurz vor Schluss gelang den Freiburgern doch noch der Ehrentreffer: Jannik Haberers Schuss war für Neuer unhaltbar.