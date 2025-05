FC Bayern: Freund bestätigt Abschied von Eric Dier

Eric Dier verlässt den FC Bayern München zum Saisonende, das hat Christoph Freund auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels gegen RB Leipzig (Samstag, ab 15.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) bestätigt: "Mit Eric haben wir die letzten Wochen Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt. Er hat uns nun mitgeteilt, dass er den Vertrag nicht verlängern möchte. Er wird uns mit Saisonende verlassen, das ist Fakt."

Der Sportdirektor betonte, dass es keine leichte Entscheidung gewesen sei. Sogar ein neuer Zweijahresvertrag sei "eine Option" gewesen, "aber er hat eine andere Möglichkeit, wo er noch länger unterschreiben kann. Das gilt es zu akzeptieren", meinte Freund.

Dier offenbar vor Wechsel nach Monaco

Dier kann den Verein zum Saisonende ablösefrei verlassen. Der 31-Jährige wird mit AS Monaco in Verbindung gebracht, wo er ein längerfristiges Arbeitspapier unterschreiben soll. Ob Dier, dessen Vertrag offiziell am 30. Juni endet, bei der Klub-WM (14. Juni - 13. Juli) dabei sein wird, ließ Freund offen.

Dier war im Januar 2024 von Tottenham nach München gewechselt. Immer wieder hat er sich als verlässlicher Rückhalt in der Innenverteidigung erwiesen. Sowohl in der Schlussphase der vergangenen Saison, als er unter Thomas Tuchel zum Stammspieler befördert wurde. Auch in dieser Saison kam der 31-jährige Engländer nach der Verletzung von Dayot Upamecano viel zum Einsatz und überzeugte durch solide Leistungen ohne größere Fehler. Dier kommt aktuell auf 43 Spiele im Trikot des FC Bayern. Für die Münchner erzielte er zwei Treffer.

Freund: "Tah kein Thema"

Die Abwehr war auch in dieser Spielzeit die Achillesferse des Rekordmeisters, der viele Langzeitverletzte - wie Hiriko Ito oder Dayot Upemecano - zu beklagen hatte. Trotzdem ist Freund mit dem Verlauf der Saison zufrieden. "Wir haben die stabilste und beste Defensive in dieser Saison. Wir haben in der Bundesliga 29 Gegentore kassiert und wollen uns da immer weiter verbessern".

Schon letztes Jahr kursierte der Name Jonathan Tah an der Säbener Straße. Nach den ersten Abschiedsgerüchten rund um Dier war der Name des Nationalspielers, der zu Saisonende Bayer Leverkusen verlassen wird, wieder zu hören. Doch Freund dementierte diese Personalie vehement. "Das ist aktuell kein Thema. Wir haben viele Gespräche geführt mit den Spielern, die bei uns sind. Wir wollen die Meisterschaft eintüten und dann werden wir die Planungen vorantreiben."