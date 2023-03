FC Bayern Frauen wollen gegen Arsenal ein Feuerwerk abliefern

Ein Champions-League-Viertelfinale gegen Arsenal auf der ganz großen Bühne in der Allianz Arena - das ist für die Bayern-Frauen "immer was Besonderes. [...] Das ist eine enorme Wertschätzung für den Frauenfußball", schwärmt Spielerin Sarah Zadrazil.

Erst zum zweiten Mal dürfen die Münchnerinnen in dieser Saison im großen Stadion spielen. An das erste Spiel gegen Barcelona Anfang Dezember erinnern sich die Spielerinnen gerne: "Wir haben super Erinnerungen an das letzte Spiel und wir wollen einfach da wieder rausgehen und ein richtiges Feuerwerk abliefern. Es ist absolute Vorfreude."

Zwei Teams, die sich spiegeln

Vor Heimpublikum will sich das Team von Trainer Alexander Straus eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in London verschaffen. Die Gegnerinnen aus England belegen in der Tabelle aktuell Rang vier und haben seit drei Spielen keinen Sieg mehr gefeiert. Straus hat trotzdem großen Respekt vor dem Team aus London "und ich hoffe, sie haben auch sehr viel Respekt vor uns."

Sein Matchplan für die Partie am Dienstag steht: "Es sind eigentlich zwei Teams, die sich spiegeln in der Aufstellung und den Räumen, die sie bespielen. Aber es gibt Freiräume, es gibt Möglichkeiten für uns. Es gibt wenige, aber die gibt es." Die Freiräume müssen die Münchnerinnen nutzen, um sich Torchancen zu erarbeiten. Im Fokus steht dabei wohl das Mittelfeld, in dem Zadrazil glänzt. Trainer Straus schwärmt von seiner Spielerin: "Sie ist eine Spielerin, die andere Spielerinnen besser aussehen lässt. Ich würde gerne neben ihr spielen."

Bayern-Frauen sind im "Flow"

Die Österreicherin freut sich "auf einen richtig coolen Fight auf hohem Niveau." Die FC Bayern Frauen gehen nach zuletzt zwölf Pflichtspiel-Siegen in Serie mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. "Ich glaube, wir sind in einen gewissen Flow gekommen, dass wir Spiele für uns entscheiden, auch wenn es mal von der Leistung her nicht so passt", schildert Zadrazil die aktuelle Erfolgswelle der FCB-Frauen und fügt an: "Ich glaube schon, dass für uns einiges möglich ist in diesem Jahr."

Den Grundstein für das nächste große Ziel, Champions-League-Halbfinale, können die Bayern-Frauen schon am Dienstag legen. Bei BR24Sport hören Sie die Partie in der Livereportage ab 18.45 Uhr.