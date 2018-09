FC Bayern-Frauen vor Spitzenspiel in Wolfsburg

Der VfL hat ein schlechteres Torverhältnis und liegt deshalb hinter den FC Bayern-Frauen. In der letzten Saison kassierten die Münchnerinnen in Wolfsburg eine klare Niederlage, aber auch für das verlorene Pokalfinale im Mai will man sich am Sonntag (14 Uhr) revanchieren. Trainer Thomas Wörle rechnet allerdings mit einem starken Gegner: "Wolfsburg geht als amtierender Deutscher Meister und Pokalsieger ins Rennen" und sie "gehören zu den besten drei Teams in Europa." Die Papierform spricht also für die Gastgeberinnen, deren Heimvorteil muss aber nichts heißen. Wörle erwartet auch in der Autostadt Rückenwind von den mitgereisten Fans auf der Tribüne.

Selbstbewusstsein kann das Wörle-Team auch aus dem Erfolg in der Champions League schöpfen. Die Münchnerinnen sind am Mittwoch ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen. Die Oberbayerinnen setzten sich nach dem 7:0-Hinspielsieg auch zu Hause mit 4:0 deutlich gegen den serbischen Meister Spartak Subotica durch.