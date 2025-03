FC Bayern Frauen: Lohmanns Kampfansage vor Wolfsburg-Spiel

Für Sydney Lohmann und ihre Teamkolleginnen des FC Bayern beginnt in den nächsten Wochen die entscheidende Phase - wie erfolgreich werden die Münchnerinnen die Saison beenden? Gelingt die Titelverteidigung? Schaffen die Münchnerinnen sogar das Triple? Die viel beschworenen "Wochen der Wahrheit" fangen für den FCB am Freitag an. Dann empfängt das Team von Alexander Straus Verfolger VfL Wolfsburg - der siebenmalige Deutsche Meister liegt nur drei Punkte hinter dem FCB auf Platz drei.

FC-Bayern-Spielerin Lohmann fordert "Vollgas geben"

"Wir können nur gewinnen, wenn wir Vollgas geben", forderte Sydney Lohmann vor dem Spiel. Die große Rivalität zwischen ihrem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg nimmt die 24-Jährige als Extra-Motivation für den Bundesliga-Gipfel. "Du gehst mit einem anderen Gefühl vom Platz: Wenn du gewinnst, dann ist es einfach geiler. Wenn du verlierst, ist das Gefühl noch schlimmer", sagte die Mittelfeldspielerin zur Bedeutung des Spitzenspiels.

Die Münchnerinnen sollten gewarnt sein: Im Hinspiel im Oktober hatten sie beim VfL ihre bislang einzige Saisonniederlage in der Liga kassiert (0:2).

Entscheidende Wochen für die FC Bayern Frauen

Nach dem Spiel gegen Wolfsburg geht es für die Münchnerinnen gleich in der Champions League weiter: Im Viertelfinale wartet Olympique Lyon. Letztes Jahr war für den FCB in der Königsklasse früh Schluss. "Das Ausscheiden in der Champions League hat richtig weh getan", sagte Lohmann über das Aus in der Gruppenphase.

Auch im DFB-Pokal haben die Münchnerinnen noch beste Chancen - am 22. März wartet die TSG Hoffenheim im Halbfinale. Der FCB geht als klarer Favorit in die Partie. Letzte Saison endete der Traum vom Double im Finale - zu stark waren die Wölfinnen damals bei der 0:2-Niederlage.

Und nach Champions League und DFB-Pokal steht der nächste Kracher für den FC Bayern auf dem Programm: Am 12. April müssen die Münchnerinnen zu Eintracht Frankfurt, die aktuell Zweiter mit drei Punkten Rückstand ist - erst vor vier Wochen warf der FCB die Hessinnen mit 4:1 nach Verlängerung aus dem Pokal.

Lohmann: "Mental stärker als letztes Jahr"

Wenn die Münchnerinnen auf die Eintracht treffen, haben sie bereits fünf Spiele hinter sich. Können die Spielerinnen mit der Dreifachbelastung aus Liga, Champions League und DFB-Pokal umgehen? Wird dem FCB die Kraft reichen? "Wir sind mental stärker als letztes Jahr, keiner denkt sich: 'Scheiße jetzt haben wir so viele Spiele'", sagte Lohmann.

Doch aktuell richtet sich der Blick erstmal auf den nächsten Gegner Wolfsburg. Die Mittelfeldspielerin warnte vor der berüchtigten Mentalität der Wölfinnen: "Natürlich weiß man auch, welche Energie in Wolfsburg oft freigesetzt wird, wenn sie wissen, sie müssen."

FC Bayern Frauen spielen "besseren Fußball"

Die Begegnungen mit dem VfL seinen "immer eng. Das ist das Coole. Da ist eine besondere Spannung." Eine leichte Stichelei erlaubte sich Lohmann auch: "Wir können einfach, wenn wir es auf den Platz bringen, den besseren Fußball spielen." Dafür müssen sie am Freitag den Beweis liefern.