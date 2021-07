FC Bayern-Frauen verstärken sich mit Isländerin Viggósdóttir

Viggósdóttir kennt die Münchnerinnen schon vom Aufeinandertreffen im letzten Champions League-Viertelfinale. Dabei musste sie sich aber zwei Mal geschlagen geben (0:3, 0:1). Nun will sie selbst die Erfolgsstory der Bayernfrauen mit weiterschreiben.

"Bayern hat schon einige Male Geschichte geschrieben. Ich hoffe, dass wir daran anknüpfen, zusammen noch mehr erreichen werden und ich meinen Teil dazu beitragen kann", erklärt die Defensivkraft. Die Ziele hat sie dabei schon fest im Blick: "Ich will mit der Mannschaft die Meisterschaft gewinnen und in der Champions League so weit kommen wie möglich."

Beim deutschen Frauen-Meister bekommt die Innenverteidigerin einen Dreijahresvertrag. Die 26-Jährige sei eine "physisch starke Spielerin, die mit einem sehr guten Aufbauspiel agiert", sagte Sportchefin Bianca Rech. Für die Münchnerinnen ist es bereits der sechste Neuzugang.

"Um die Belastungen und Herausforderungen in der kommenden Saison zu meistern, benötigen wir einen qualitativ guten und breit aufgestellten Kader." Bianca Rech

Zawistowska wird nach Köln verliehen

Die polnische Nationalspielerin Weronika Zawistowska wird dagegen für eine Saison an den 1. FC Köln ausgeliehen. Die 21-Jährige wurde vor knapp drei Monaten mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Beim Aufsteiger soll sie jetzt Spielpraxis sammeln. "Weronika ist eine sehr talentierte Offensivspielerin mit viel Potenzial. Wir haben mit Weronika einen Plan aufgestellt, wie wir sie in den nächsten Jahren gemeinsam entwickeln wollen", erklärte Rech.