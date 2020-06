FC Bayern Frauen verstärken sich im Mittelfeld

Zadrazil spielt seit 2016 bei den Brandenburgerinnen und will jetzt in München den nächsten Karriereschritt machen: "Der FC Bayern München ist einer der besten Vereine in Europa mit einer unglaublich guten Mannschaft, perfekten Bedingungen und einer super Stadt. Es ist für mich genau die richtige Adresse, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und mich noch mal auf sportlicher und persönlicher Ebene weiterzuentwickeln", sagte die 72-malige Nationalspielerin und Österreichs Fußballerin des Jahres 2018. Beim FC Bayern freut sie sich auch"auf die Möglichkeit, international Fußball zu spielen."

Bayern-Trainer Jens Scheuer lobte den Neuzugang: "Sarah ist eine sehr dynamische und extrem zweikampfstarke Führungsspielerin. Wir sind absolut von ihren Qualitäten überzeugt." Die 27-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2023.