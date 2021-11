FC Bayern Frauen verspielen Führung in Lyon

Das Pressing von Lyon war von Anfang an brutal. Kaum ein Flecken Platz, keine Sekunde zum Überlegen. Die Spielerinnen des FC Bayern wurden in den ersten Minuten im Duell gegen die Rekord-Champions-League-Siegerinnen geradezu erstickt. Die Botschaft in Richtung der Münchnerinnen war ziemlich eindeutig: Ihr seid noch nicht auf unserer Augenhöhe.

Lea Schüller hatte die Bayern zwar im Vorfeld der Partie zum Favoritinnen-Kreis in der Champions League gezählt. Doch wenn man ihr und ihrem Trainer Jens Scheuer im Vorfeld dieser Partie genauer zuhörte, war klar: Lyon, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber als die Deutschen Meisterinnen. Doch klein machen wollten sich die Bayerinnen eigentlich nicht, auch wenn das in der Anfangsphase nicht gelang.

Bayern-Führung aus dem Nichts

Bayern igelte sich mit zwei Viererketten vor dem Strafraum ein. Lyon presste mit vier, fünf Spielerinnen am gegnerischen Strafraum und die Münchnerinnen versuchten dennoch, den Ball von hinten heraus zu spielen. Mit überschaubarem Erfolg. Saki Kumagai und vor allen Dingen Carina Wenninger verloren immer wieder Bälle im Aufbauspiel und Olympique kam zu Chance nach Chance, doch blieb im Abschluss zu ungenau.

Das Tor der Bayern kam wie aus dem Nichts. Gerade hatte Bayern einen ersten zaghaften Entlastungsangriff gewagt und mit Mühe eine Ecke herausgeholt - und dann zappelte der Ball im Netz.

Bayern kämpft sich in die Partie

Nach einer schönen, kurzen Eckenvariante zwischen Carolin Simon und Klara Bühl schlug Simon eine schöne Flanke aus dem Halbfeld, die sich am Fünf-Meterraum senkte, wo Carina Wenninger und Kadeisha Buschanan im Zweikampf verhakt waren. Der Ball prallte von der Lyon-Spielerin ins eigene Tor. Das 1:0 des FC Bayern - ohne einen einzigen Schuss auf das Tor der Französinnen nach 25 Minuten.

Der kam acht Minuten später. Lineth Beerensteyn hatte aus gut 20 Metern aus der Drehung Torhüterin Claudia Mutinelli getestet, die mit dem Schuss einige Probleme hatte. Auch wenn sie den Ball schließlich festhielt, zeigte sich: Die Bayerinnen hatten die wilde Anfangsphase überstanden und waren im Spiel angekommen. Doch Lyon blieb in den verbleibenden Minuten der ersten Hälfte gefährlich und ließ die Offensiv-Power immer wieder aufblitzen, doch wurde nie zwingend.

Schwacher Start in die zweite Halbzeit

Die Bayernspielerinnen kamen aus der Kabine, als hätten sie das Ende der ersten Hälfte vergessen, ließen sich hinten hereindrücken und machten Fehler im Aufbauspiel. Und bereits nach einer Minute war der Ball schon im Tor der Münchnerinnen. Ein furchtbarer Rückpass von Beerensteyn landete bei Melvine Malard, die bediente im Sechzehner Elle Carpenter. Ein Pass in die Mitte zu Denielle van de Donk und das Tor. Doch die Schiedsrichterin wertete einen relativ harmlosen Zweikampf von Carpenter als Foul - zum Glück für die Münchnerinnen.

Doch lange konnten sie sich nicht darüber freuen. Schon vier Minuten später segelte ein Freistoß in den Strafraum der Bayerinnen. Schüller klärte den Ball, doch der ging zentral zu Cascarino, die aus 18 Metern draufhielt. Ein ungefährlicher Schuss, bis Kumagai am Fünf-Meter-Raum ihren Fuß hineinhielt und so Janice Cayman bediente, die aus wenigen Metern den Ball nur über die Linie drücken musste (49.).

Vergebene Kontermöglichkeiten

Lyon dominierte wieder. Doch die Münchnerinnen hatten immer wieder gute Kontermöglichkeiten, hatten immer wieder viel Platz, doch trafen oft die falsche Entscheidung, sobald sie in die Nähe des Strafraums kamen.

Die beste Chance hatte Beerensteyn nach Vorarbeit von Eva Jakobsson. Doch die Niederländerin verpasste eng verteidigt den Abschluss (65.). Doch auch bei Lyon wurden die Angriffe weniger zielstrebig und wurden immer wieder von der Bayern-Defensive um Kumagai gestoppt. Man merkte beiden Mannschaften das kraftraubende Spiel an.

Alles deutete auf ein 1:1 hin. Doch in der 87. Minute schickte Lyon noch einmal einen Eckball in den Strafraum der Münchnerinnen. Amandine Henry setzte sich im Kobfballduell gegen Kumagai durch und verwandelte unhaltbar ins lange Eck.

Wiedersehen nach dem Bundesliga-Topspiel

So stehen der FC Bayern nach drei Spieltagen mit vier Punkten auf Platz zwei der Tabelle der Gruppe D, die Lyon mit neun Zählern anführt. Lange muss der FC Bayern nicht auf ein Wiedersehen mit den Französinnen warten. Schon am kommenden Mittwoch kommt es zum Rückspiel in München. Doch daran dürfen die Münchnerinnen noch nicht denken, denn am Samstag steht das absolute Top-Spiel in der Bundeliga an. Dann kommt der VfL Wolfsburg zu den Meisterinnen und versucht sie von der Tabellenspitze zu vertreiben. Das Spiel zeigt der BR ab 14 Uhr Live im Fernsehen und im Stream.