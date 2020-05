FC-Bayern-Frauen verpassen Hoffenheim klare Niederlage

Endlich rollte der Ball auch wieder in der Frauen-Bundesliga. Gleich zum Neustart hatten die Münchnerinnen am Samstag den direkten Verfolger aus Hoffenheim zu Gast. Beide Teams erspielten sich hochkarätige Torchancen, doch im Abschluss fehlte die letzte Konsequenz.

Kurz vor Schluss, gelang es den Bayernfrauen dann endlich, nach einer Standardsituation die Defensive der Gäste auszuspielen. Nach Vorlage von Carina Wenninger verwandelte Kathrin Hendrich die Chance eiskalt zur 1:0-Führung. Damit war der Knoten geplatzt. in der 88. Minute machte dann Jovana Damnjanovic alles klar. Mit einem Lupfer überwand sie Hoffenheims-Torfrau Janina Leitzig und erhöhte auf 2:0 für die Münchnerinnen. Zum krönenden Abschluss versenkte Lina Magull einen Freistoß direkt zum 3:0-Endstand. In der Tabelle setzte sich das Team von Jens Scheuer am 17. Spieltag mit vier Punkten Vorsprung von den Drittplatzierten Konkurrentinnen ab.