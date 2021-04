FC-Bayern-Frauen verpassen gegen Wolfsburg das Pokalfinale

Die Siegesserie der FC-Bayern-Frauen ist im 27. Pflichtspiel gerissen: Die Münchnerinnen verloren im DFB-Pokal-Halbfinale 0:2 beim Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Die "Wölfinnen" treffen im Finale am 30. Mai in Köln auf Eintracht Frankfurt. Wolfsburg gewann den Pokal seit 2015 sechs Mal in Folge.

Wolfsburg spielfreudiger und agiler

Die FC-Bayern-Frauen wurden im Pokal-Halbfinale von der offensiven Spielweise der Wolfsburgerinnen überrascht. Diese störten früh, attackierten aggressiv und ließen kaum einen geordneten Spielaufbau zu.

Daneben präsentierte sich Wolfsburg effizient vor dem Tor. Alexandra Popp (13.) und Ewa Pajor (45.+2) sorgten für die Halbzeitführung. Die Münchnerinnen mühten sich zwar, die besseren Chancen hatten aber die Gastgeberinnen.