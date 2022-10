FC-Bayern-Frauen verlieren Spitzenspiel in Wolfsburg

Münchner Aufbäumen kommt zu spät

Eva Pajor (41.) und Svenja Huth sorgten vor der Rekordkulisse von über 21.000 Zuschauern für eine 2:0-Führung des VfL. Verdient, da der VfL das Spiel fast von Beginn an - eine Bayern-Chance durch Linda Dallmann (4.) ausgenommen - kontrolliert hat.

Der FC Bayern bäumte sich erst spät gegen die Niederlage. Nach Klara Bühls Anschlusstreffer (73.) warfen die Münchnerinnen in der Schlussphase alles nach vorne und schnürten Wolfsburg in der eigenen Hälfte ein. In der 82. Minute traf Bayern-Stürmerin Jovana Damnjanovic per Kopf den Pfosten, auch danach waren die Münchnerinnen mehrmals dem Ausgleich nahe. Der glückte aber nicht mehr.

Das ewige Duelle Wolfsburg vs. Bayern

Die Wolfsburgerinnen haben nach fünf Spieltagen eine makellose Bilanz von fünf Siegen. Der FC Bayern, seit dieser Saison vom neuen Coach Alexander Straus betreut, warten dagegen seit nunmehr sechs Partien auf einen Sieg gegen den VfL.

In den letzten zehn Jahren haben Wolfsburg und München die Meisterschaft unter sich ausgemacht. Sieben Mal sicherte sich der VfL den Titel, drei Mal der FC Bayern.