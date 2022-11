FC Bayern Frauen verlieren im Camp Nou gegen Barcelona

Zum ersten Mal liefen die FC Bayern Frauen im ehrwürdigen Camp Nou in Barcelona auf - vor 46.967 Zuschauern. Trotzdem ließ sich das Team von Alexander Straus von der stimmgewaltigen Kulisse wenig beeindrucken und kam in der Anfangsphase durch Klara Bühl zu einer ersten Torchance. Die Nationalspielerin traf links im Strafraum nur das Außennetz (10.) In der Folge übernahmen die Gastgeberinnen aber die Kontrolle und dominierten die Partie. Die größte Gelegenheit vergab Pina kurz vor der Pause. Sie scheiterte per Flachschuss an Bayerns Torfrau Grohs, die glänzend reagierte (40.).

Barca entscheidet Spiel nach der Pause

Die erste Halbzeit endete torlos. Umso torreicher begann der zweite Durchgang. Nach exakt 100 Sekunden köpfte Geyse die Katalaninnen in Führung (47.). Zuvor zeigten sich die Bayern-Frauen zu unsortiert nach einer Flanke aus dem Halbfeld. Nach einer Stunde erhöhten die "Blaugrana" auf 2:0. Rölfo war auf der linken Seite durch und fand im Rückraum Aitana-Bonmati (60.). Es war so etwas wie die Vorentscheidung.

Nur sieben Minuten später kombinierten sich die Gastgeber gegen das Pressing der Münchner vom eigenen Tor hin zum gegnerischen Strafraum. Offensivspielerin Claudia Pina schnappte sich den Ball und setzt diesen aus 25 Metern Torentfernung zentraler Position in den rechten oberen Winkel (67.). Bayern-Torfrau Grohs setzte nicht mal zum Flug an, so unhaltbar war dieser Ball aus 20 Metern Torentfernung abgefeuert. Danach passierte nichts mehr und so blieb es am Ende bei der 0:3-Niederlage.

Bayern in der Champions League weiterhin im Soll

Damit verpassten die Münchnerinnen den dritten Sieg im dritten Champions League Spiel und liegen in der Tabelle der Gruppe D auf Platz zwei. In der Bundesliga wartet am Sonntag das Heimspiel gegen die SGS Essen. Danach reist das Team zum Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim, ehe dann am 7. Dezember das Rückspiel gegen Barcelona in der heimischen Allianz Arena vor großer Kulisse ansteht.