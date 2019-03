FC-Bayern-Frauen: "Haben Geschichte geschrieben"

Die FC-Bayern-Frauen hatten mit einer starken Leistung das Weiterkommen eigentlich schon bis zur Halbzeitpause klargemacht. "In der ersten Halbzeit waren wir sehr souverän, haben direkt drei Tore geschossen", analysierte Torschützin Melanie Leupolz. "Das es dann so deutlich war, ist natürlich super." Man habe allerdings in der zweiten Halbzeit etwas abgebaut, auch um die Kräfte ein bisschen für das DFB-Pokalspiel am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg zu schonen. "Das Gegentor ist natürlich ärgerlich aber in Summe geht es darum weiterzukommen."

"Zum ersten Mal im Halbfinale. Ein richtig gutes Gefühl. Davon träumt jede Fußballerin, jeder Fußballer" Carina Wenninger

Auch Erfolgs-Trainer Wörle zeigte sich begeistert vom Auftritt seiner Fußballfrauen: "Riesen-Geschichte für uns." Im Vergleich zum Hinspiel "waren wir definitiv effizienter, wenngleich wir zwei, drei gute Chancen haben liegen gelassen."