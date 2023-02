FC-Bayern-Frauen: Über Hoffenheim ins DFB-Halbfinale

Das Team von Cheftrainer Alexander Straus ist mit zwei Siegen ins Pflichtspieljahr 2023 gestartet. Zum Auftakt hatte man gegen Eintracht Frankfurt zu Hause 2:1 gewonnen. Nach der Länderspielpause fuhren die Münchnerinnen im Nachholspiel des 11. Spieltags gegen Turbine Potsdam am Samstag einen klaren 3:0-Erfolg ein.

Man habe die volle Kontrolle über das Spiel gehabt, analysierte Klara Bühl. "Das gilt es auch gegen Hoffenheim abzurufen." Dort sind die FCB-Frauen am Dienstag im DFB-Pokal gefordert. Ziel ist es, eine Runde weiterzukommen, denn auch das Frauen-Team wird an den Titeln gemessen. Im Viertelfinale will man deshalb viele Chancen erarbeiten und "die Effektivität ein bisschen hochschrauben", so die Mittelfeldakteurin. "Dafür gilt es hellwach zu sein."

Alles in die Waagschale legen

Es ist ein K.-o.-Spiel, "beide Mannschaften werden alles in die Waagschale legen", warnt die 22-jährige Nationalspielerin. Coach Straus ist optimistisch: "Wir haben ein gutes Team, wir haben gute Spielerinnen." Vor Weihnachten habe man beim 4:0 gegen Hoffenheim das bislang beste Spiel der Saison gezeigt. Wenn alle ihre Möglichkeiten abrufen, habe man jetzt alle Chancen, das Spiel zu gewinnen.