FC Bayern-Frauen starten mit Sieg gegen Freiburg in die Saison

Der Neuzugang traf beim 3:1 (1:1) beim SC Freiburg gleich doppelt (49./55.) und bescherte so dem neuen Trainer Jens Scheuer an alter Wirkungsstätte einen gelungenen Einstand. Jovana Damnjanovic (18.) brachte die Münchnerinnen in Führung, die Janina Minge (38.) noch vor der Pause egalisierte. Dann schlug nach der Pause Dallmann zweimal zu.

Rückkehrer FF USV Jena kassierte derweil gegen die TSG Hoffenheim eine deftige 1:6 (0:3)-Niederlage.Im Saison-Eröffnungsspiel am Freitagabend hatte der 1. FFC Frankfurt den Klassiker gegen Turbine Potsdam 3:2 (2:1) gewonnen.