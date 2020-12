FC-Bayern-Frauen siegen bei Ajax Amsterdam

Dem Gewinner winkt das Achtelfinale

Anders als bei den Männern spielen die Frauen in der Champions League ohne Gruppenphase. 32 Teams steigen direkt in der K.o.-Phase mit Hin- und Rückspiel ein. Das Rückspiel der Bayern-Frauen gegen Amsterdam findet am kommenden Mittwoch (Anstoß 18.00 Uhr) auf dem FC-Bayern-Campus in München statt.

Wolfsburg mit Kantersieg

Der deutsche Meister VfL Wolfsburg steht mit einem Bein ebenfalls schon im Achtelfinale. Die "Wölfinnen" siegten deutlich 5:0 beim serbischen Klub Spartak Subotica.