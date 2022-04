FC-Bayern-Frauen scheitern auch im DFB-Pokal

Die Spielerinnen des FC Bayern haben enttäuschende Wochen hinter sich: erst das unglückliche Ausscheiden in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, dann das 0:6-Debakel gegen den VfL Wolfsburg, das wohl schon die Vorentscheidung in der deutschen Meisterschaft bedeutete. Der DFB-Pokal war für das Team von Jens Scheuer, der wegen eines positiven Corona-Schnelltests nicht an der Seitenlinie stand, die letzte Möglichkeit, noch einen Titel zu gewinnen.

Vor dem Halbfinale hoffte Scheuer, dass seine Spielerinnen "das wahre Gesicht zeigen können". Das gelang ihnen in der ersten Hälfte kaum, in der zweiten nur in den ersten zehn Minuten. In den ersten 30 Minuten kamen sie kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Wolfsburg war zu dominant und kontrollierte die Partie.

In der 19. Minute gingen die Wölfinnen durch Jill Roord in Führung - die Bayern-Abwehr sah dabei nicht gut aus. Erst kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Münchnerinnen durch Jovana Damnjanović und Glódís Viggósdóttir zwei gefährliche Möglichkeiten.

Jubel über Ausgleich dauert nicht lange

Die Münchnerinnen kamen angriffslustig aus der Kabine und hatten kurz nach Wiederanpfiff die Chance auf den Ausgleich: Lineth Beerensteyn verfehlte mit ihrem Hackenschuss das Tor nur knapp. In der 49. Minute bekamen die Bayern nach einem Foul einen Elfmeter zugesprochen - Damnjanović traf zum 1:1.

Der FC Bayern wollte nun mehr und eröffnete ein Chancen-Feuerwerk - doch der Ball wollte nicht ins Wolfsburger Tor. Inmitten der Münchner Drangphase gelang Wolfsburg dann die erneute Führung (61.) - wieder traf Roord, wieder stimmte die Absprache in der Abwehr nicht.

Der Treffer zeigte Wirkung: Der Schwung beim FC Bayern war nun völlig raus. Wolfsburg übernahm wieder die Spielkontrolle und sorgte in der 80. Minute für die Vorentscheidung. Tabea Waßmuth erzielte den 3:1-Endstand für die Gäste, die im Finale am 28. Mai auf Bayer Leverkusen oder Turbine Potsdam treffen.