FC Bayern Frauen - SC Freiburg | 22.04, 13 Uhr | Livestream

Der Meisterschaftskampf in der Frauenbundesliga geht in die heiße Phase. Nur ein Punkt trennt die Spitzenreiterinnen vom FC Bayern München von den Serienmeisterinnen vom VfL Wolfsburg. Ein Punktverlust ist eigentlich nicht erlaubt, wollen die Bayerinnen am Ende der Saison den fünften Meistertitel der Geschichte feiern.

SC Freiburg: Zwischen Niederlagenserie und Pokalfinale

Mit dem SC Freiburg empfängt der FC Bayern eine Mannschaft, die aktuell schwer greifbar ist. Im Pokal stehen die Breisgauerinnen im Finale gegen Wolfsburg, in der Liga folgte nach dem Höhenflug aus der Hinrunde der Absturz. Seit dem 12. Februar wartet das Team von Trainerin Theresa Merk auf einen Sieg in der Bundesliga, zuletzt gab es fünf Niederlagen in Serie.

Doch der 1:0-Triumph über Eintracht Frankfurt im Halbfinale des DFB-Pokals sollte Warnung genug sein. Das Team von Coach Alexander Straus wird weiter auf die stabile Defensive vertrauen: Erst vier Gegentore kassierten die Münchnerinnen in der laufenden Saison.