FC-Bayern-Frauen: Saison-Aus für Linda Dallmann

Die Fußballerinnnen des FC Bayern haben das Weiterkommen im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen die TSG Hoffenheim teuer bezahlt. Wie der Verein heute bekanntgab, hat sich Linda Dallmann einen Riss des linken, vorderen Syndesmosebandes zugezogen. Aufgrund der Schwere der Verletzung bedeutet es das vorzeitige Saisonende für die Mittelfeldspielerin.

Saisonfinale ohne Dallmann

Dallmann, die gegen Hoffenheim in der Startelf gestanden hatte, soll am Freitag operiert werden. Damit müssen die Bayern-Frauen in der entscheidenden Phase der Saison auf ihre Mittelfeldspielerin verzichten. In der Champions League trifft das Team von Alexander Straus im Viertelfinale auf den FC Arsenal (21. März). In der Bundesliga sind die Münchnerinnen weiterhin im Rennen um die Meisterschaft, liegen neuen Spieltage vor Saisonende aber fünf Punkte hinter Spitzenreiter VfL Wolfsburg auf Rang zwei.

Interview mit Linda Dallmann im Oktober 2022: "Das Wichtigste ist, dass wir gesund bleiben"