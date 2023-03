FC Bayern-Frauen reisen selbstbewusst nach London

Am Mittwochabend (21 Uhr/Livereportage zum Hören) geht es für die Frauen vom FC Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel gegen den Arsenal WFC um den Einzug ins Halbfinale der Champions League.

Magull: "Vom 1:0 lassen wir uns nicht blenden!"

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gilt es für die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Straus, die gute Ausgangssituation zu nutzen und in die nächste Runde einzuziehen. "Vom 1:0 aus dem Hinspiel lassen wir uns nicht blenden, das ist nach wie vor sehr eng. Natürlich sind wir etwas im Vorteil, aber wir werden nicht auf ein knappes Ergebnis oder ein Unentschieden spekulieren", sagte Nationalspielerin Lina Magull vor dem Rückspiel im Emirates Stadium von London.

"Wir werden auf Sieg spielen, wir wollen auch das Rückspiel auf alle Fälle gewinnen - und dann geht’s weiter." Bayern-Kapitänin Lina Magull

Als Bundesliga-Tabellenführer nach London

Die Münchnerinnen haben am Samstag nach einem 1:0 in der Liga gegen die deutschen Meisterinnen vom VfL Wolfsburg die Tabellenführung übernommen. Das gibt nochmal einen zusätzlichen Schub für die Bayern-Frauen: "Es ist natürlich gut für das Selbstvertrauen, den ewigen Liga-Konkurrenten mal wieder zu schlagen. Dieses gute Gefühl nehmen wir jetzt mit in die kommenden Partien", so die 28-jährige Vize-Europameisterin Magull.

Im Halbfinale der Königsklasse wäre Wolfsburg der nächste Gegner - wenn sich Münchens Dauerrivale am Donnerstag zu Hause gegen Paris Saint-Germain durchsetzt. Auch der VfL hatte das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Und am 15. April sind die Wolfsburgerinnen im DFB-Pokal-Halbfinale in München erneut die Gegnerinnen der Bayern-Frauen.

Abschlusstraining in München

Entgegen der ursprünglichen Planung absolvierte das Team von Trainer Alexander Straus das Abschlusstraining in München, weil der Flieger am Dienstag technische Probleme hatte.

Nicht gegen Arsenal zur Verfügung stehen dem Coach die langzeitverletzten Spielerinnen Linda Dallmann (Syndesmosebandriss) und Giulia Gwinn (Kreuzbandriss). Außerdem müssen die beiden Verteidigerinnen Carolin Simon (muskuläre Probleme) und Tainara (Sprunggelenksprobleme) ebenfalls passen. Aber davon lässt sich Straus nicht entmutigen: "Die Spielerinnen lösen die enorme Belastung aktuell großartig. Ich bin einfach sehr stolz darauf, wie die Mannschaft gerade auftritt und trotz der zahlreichen Spiele in jeder Partie alles gibt."

"Wir sind in der harten Zeit der Saison und wenn du Champion sein willst, dann muss man damit umgehen können. Im Spiel morgen wollen wir die beste Version unser selbst präsentieren." Bayern-Trainer Alexander Straus

Im vergangenen Jahr war der FC Bayern im Viertelfinale gegen Paris ausgeschieden, den Titel in der Königsklasse gewonnen hat München noch nie.