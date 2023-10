FC-Bayern-Frauen: Paris kreuzt den Weg in der Königsklasse

Namhafte Gegner, jetzt gilt's auf dem Platz: Die Frauen des FC Bayern München wollen in der Champions League weit kommen. In der Gruppenphase stehen ihnen dabei der französische Topklub Paris St. Germain im Weg, außerdem AS Rom und Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung am Freitag (20.10.).

Frankfurt spielt gegen Titelverteidiger FC Barcelona

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bekommen es bei ihrer Premiere in der Gruppenphase der Champions League unter anderem mit Titelverteidiger FC Barcelona aus Spanien zu tun.

Die Bayern waren direkt qualifiziert, Frankfurt hatte den Einzug in die lukrative Gruppenphase, die schon 400.000 Euro einbringt, souverän in der letzten Qualifikationsrunde gegen Sparta Prag perfekt gemacht (5:0/3:0). Die Gruppenphase beginnt am 14. November und endet am 31. Januar 2024.

Der zweimalige Titelgewinner VfL Wolfsburg verpasste dagegen überraschend die Gruppenphase. Das Team von Trainer Tommy Stroot verlor am Mittwoch das Rückspiel der letzten Qualifikationsrunde gegen Paris FC mit 0:2. Das Hinspiel war 3:3 ausgegangen. Seit 2012 hatte der VfL immer mindestens das Viertelfinale der Königsklasse erreicht.

Alle Gruppen in der Übersicht

Gruppe A

FC Barcelona

FC Rosengard

Benfica Lissabon

Eintracht Frankfurt

Gruppe B

Olympique Lyon

Slavia Prag

SKN St. Pölten

Brann Bergen

Gruppe C

FC Bayern München

Paris St. Germain

AS Rom

Ajax Amsterdam

Gruppe D