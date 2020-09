FC Bayern-Frauen: Nationalspielerin Gwinn fällt monatelang aus

Bei Gwinn wurde nach eingehenden Untersuchungen in München, ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie weitere Bänderverletzungen im rechten Knie festgestellt, teilte der Verein am Dienstag mit.

Die Offensivspielerin war beim Länderspiel in Essen gegen Irland nach einem Zweikampf zunächst minutenlang am rechten Knie behandelt worden und musste dann in der 35. Minute ausgewechselt werden. Der lange Ausfall der 21-Jährigen ist bitter für das Bayern-Team um Cheftrainer Jens Scheuer.