FC Bayern Frauen nach 8:2-Erfolg zurück an der Tabellen-Spitze

Die Frauen des FC Bayern haben gegen den SC Freiburg ein Torfestival abgefeuert. Mit dem Dreier aus dem 8:2-Erfolg schoben sich die Münchnerinnen an die Tabellenspitze der Frauen-Bundesliga. Nach dem Aus in DFB-Pokal und Champions League soll es zumindest in der Liga zum Titel reichen. Allerdings beträgt der Abstand auf den Meisterschaftsrivalen VfL Wolfsburg vier Spiele vor dem Saisonende nur einen Punkt.

Münchnerinnen schießen sich vom Pokal-Frust frei

Nach der bitteren 0:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg wollten die Münchnerinnen am 18. Spieltag der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis feiern. In der Startelf schickte Trainer Alexander Straus zunächst Jovana Damnjanović für Lea Schüller und Carolin Simon für Tuva Hansen auf den Platz. Simon bedankte sich mit einer Flanke an den zweiten Pfosten, dort schraubte sich Maximiliane Rall hoch und köpfte den Ball zum 1:0 in den Kasten.

Tor-Debakel für Freiburg

Sechs Minuten später schob Saki Kumagai das Leder aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Tor von Freiburgs Lena Nuding. Es lief gut für das Straus-Team. Simon (22.) stellte die Anzeige schon kurz darauf auf 3:0. Die 30-Jährige versenkte einen Freistoß aus rund 17 Metern zentraler Position an der Mauer vorbei direkt im Kasten der Gäste.

Bayern dominierte das Spiel, Freiburg war offensiv zu passiv unterwegs. Das wurde bitte bestraft. Sydney Lohmann erhöhte auf 4:0, Rall machte den Doppelpack perfekt. Nach 31 Minuten stand es 5:0. Und ein Ende war nicht in Sicht. Nuding konnte mit einer starken Parade zunächst das 6:0 durch Lina Magull (33.) noch verhindern. Doch Lohmann (37.) war in Torlaune und legte zum Doppelpack auf. Mit der komfortablen 6:0-Führung ging es in die Kabine.