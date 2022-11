FC-Bayern-Frauen nach 7:0 in Duisburg im DFB-Pokal-Viertelfinale

Die Fußballerinnen des FC Bayern München stehen souverän im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Oberbayerinnen gewannen das DFB-Pokalachtelfinale bei den Ligakonkurrentinnen vom MSV Duisburg 7:0 (2:0).

Die Münchenerinnen begannen spielstark und gingen nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0 in Führung durch Treffer von Carolin Simon (4. Minute) und Linda Dallmann (9.). Bis zur Pause hatten sie weitere Gelegenheiten, konnten die Führung aber noch nicht ausbauen.

Zweiter FCB-Streich mit sieben Toren

Das gelang dann im zweiten Durchgang. Da verwerteten die Gäste ihre Chancen deutlich besser und kamen nach Treffern von Lina Magull (53.), Georgia Stanway (69.), noch einmal Simon (79.), Saki Kumagai (84.) und Dallmann zum 7:0 (90.). Duisburg hatte den Münchner Angriffen wenig entgegenzusetzen und konnte das Bayern-Tor nie ernsthaft gefährden.

Das 7:0 scheint zum Lieblingsergebnis der FCB-Frauen zu werden: Bereits in der zweiten Runde gewannen die Bayerinnen 7:0, damals beim oberbayerischen Zweitligisten FC Ingolstadt. Am kommenden Donnerstag treten sie in der Champions League beim FC Barcelona an.