FC Bayern-Frauen nach 3:0 gegen Bremen im Pokal-Viertelfinale

Nach dem frühen Führungstreffer durch Jill Roord in der zweiten Minute mussten die Oberbayerinnen allerdings lange zittern. Erst Sidney Lohmann (70.) und Lineth Beerensteyn (84.) stellten das komfortable Endergebnis her. Damit mussten die Münchnerinnen nicht wie vor drei Jahren gegen Werder in die Verlängerung. Dabei musste Trainer Thomas Wörle auf einige Stammspielerinnen verzichten.

Zahlreiche Ausfälle kompensiert

Laura Benkarth arbeitet nach ihrem Kreuzbandriss weiter am Comeback und Melanie Behringer musste erneut am Knie operiert werden. Abwehrspielerin Verena Schweers ringt seit vier Wochen mit einer Viruserkrankung und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Zudem standen Kristin Demann nach Knie-Problemen und Anna Gerhardt nach einer Mandelentzündung gegen Bremen nicht im Kader.