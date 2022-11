FC Bayern Frauen mit Pflichtsieg gegen Essen

Die FC Bayern Frauen sind in der Bundesliga weiterhin ohne Niederlage. Das konnten auch die abstiegsbedrohten Gäste der SGS Essen nicht ändern. Nach einer halben Stunde traf Lina Magull nach schöner Einzelleistung zum 1:0 (28.). Nur fünf Minuten später lag der Ball nach einem Abschluss von Klara Bühl dann erneut im Tor der Gäste, aber Schiedsrichterin Karoline Wacker entschied auf Abseits, und so blieb es bei der knappen Halbzeitführung.

Chancenarmer zweiter Durchgang bringt die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel versprühten beide Mannschaften wenig Torgefahr. Die Gastgeber taten sich weiterhin schwer gegen eine tiefstehende SGS Essen. Und so dauerte es bis zur 90. Minute, ehe Franziska Kett nach Vorarbeit von Linda Dallmann zum 2:0-Endstand traf.

Durch den Sieg bleibt das Team von Trainer Alexander Straus mit 19 Punkten auf Platz drei, nur einen Punkt hinter den Frankfurterinnen. Am Freitagabend (19:00 Uhr) geht es zum Topspiel bei der viertplatzierten TSG Hoffenheim, ehe dann in der Champions League der FC Barcelona in der Münchner Arena gastiert.