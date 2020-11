FC Bayern Frauen: Mit mehr Siegermentalität in der Erfolgsspur

Mit Spielwitz und Offensivpower behaupten sich die Bayernfrauen an der Tabellenspitze. Acht Siege in der Bundesliga plus einen im Pokal stehen in der aktuellen Saison makellos zu Buche: "Alle Spiele relativ souverän absolviert," lobt Trainer Jens Scheuer. Nur in der Chancenverwertung kann er "noch ein kleinstes Härchen in der Suppe" finden. Der Coach ist mit dem Erreichten aber bislang "mega zufrieden."

Gute Transferpolitik erhöht Qualität

Grund für die gute Performance sei die sehr hohe Qualität in der der Mannschaft, die man aber auch schon in der letzten Saison hatte. Sie wurde aber sehr klug "mit guten Neuzugängen" ergänzt, so Scheuer. Gepaart mit den "alten" Spielerinnen habe man eine sehr homogene Truppe.

"Wir sind im Vergleich zur vergangenen Saison definitiv einen Schritt weiter", sagt der 42-jährige Fußballlehrer. Und das nicht nur fußballerisch, "sondern auch als Team." Die Neuzugänge wurden relativ schnell integriert, die Mannschaft harmoniere zudem auch außerhalb des Platzes.

Mentale Stärke und Siegermentalität

Man habe den Fokus in der Vorbereitung darauf gelegt "die mentale Stärke auch ins Spiel rüber zubringen." Die Mannschaft bleibe jetzt ruhig, auch wenn "wir nicht gleich ein Tor schießen." Das Team weiß, dass es stark genug ist, auch kurz vor Schluss noch ein Tor zu erzielen. "Ich glaube, das ist so der größte Unterschied zum letzten Jahr." Auch die sehr gut ausgebildeten Neuzugänge "die eine gewisse Siegermentalität in unser Team mit rein bringen," tragen zum aktuellen Erfolg bei.

Teamspirit macht den Unterschied

Toptalent Sydney Lohmann, die in der aktuellen Saison bereits sechs Tore erzielen konnte, hatte schon nach dem Duell gegen Potsdam unterstrichen: "Der Spirit in der Mannschaft macht momentan den Unterschied. Wir sind eine super Mannschaft, haben tolle Charaktere und fußballerisch sind wir gut drauf", so die 20-jährige Mittelfeldspielerin auf der Homepage des FCB.