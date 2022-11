FC Bayern Frauen mit deutlichem Sieg beim SC Freiburg

Die Münchnerinnen hatten von Beginn an alles unter Kontrolle, brauchten aber lange, um echte Gefahr zu kreieren. In der 21. Minute ging der FC Bayern in Führung: Lea Schüller köpfte nach einer Ecke den Ball ins Tor - es war die erste echte Chance im Spiel. Von Freiburg war wenig zu sehen. Das Team von Alexander Straus blieb die dominierende Mannschaft, vergab viele Großchancen.

FC Bayern Frauen nun Zweite

Auch in der zweiten Hälfte blieb der FC Bayern die spielbestimmende Mannschaft. Drückte, suchte den Weg zum Tor und hatte mehrere Möglichkeiten auf 2:0 erhöhen. Doch erst in der 63. Minute - erneut nach einem Standard - konnten die Münchnerinnen über ein weiteres Tor jubeln. Glódís Viggósdóttir traf per Kopf nach einer Ecke. Für die Entscheidung sorgte Sarah Zadrazil in der 70. Minute mit dem 3:0, die von Bühl im Strafraum bedient wurde.

Der FC Bayern belegt nun zumindest bis Sonntag mit 16 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Auf Tabellenführer VfL Wolfsburg fehlen zwei Punkte. Der aktuelle Dritte Eintracht Frankfurt (14 Punkte) kann am Sonntag wieder an den Münchnerinnen vorbeiziehen.