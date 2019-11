FC Bayern Frauen: Lust auf K.-o.-Spiel gegen Wolfsburg

Im Achtelfinale kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Double-Gewinner Wolfsburg und Vize-Meister Bayern München. Die Münchnerinnen fühlen sich gut vorbereiten und "haben total Lust auf das Spiel", sagt Defensivkraft Carolin Simon. Es geht schließlich jetzt "um alles oder nichts im Pokal und deshalb werden wir 100 Prozent geben." Die 26-Jährige setzt auf Sieg, denn sie ist sich sicher, "dass es positiv für uns ausfallen wird."

Nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League will man auch im nationalen Wettbewerb den nächsten Schritt machen. Trainer Jens Scheuer gibt sich selbstbewusst: "Ich denke, wir haben eine Vorteil mit dem Heimspiel", sagt der Coach. Der 41-Jährige glaubt zudem, dass Wolfsburg mit dem Los "so einen schweren Gegner schon so früh im Wettbewerb zu erwischen", nicht glücklich ist.