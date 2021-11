FC Bayern-Frauen: Klarer Heimsieg gegen Carl Zeiss Jena

Ein hochverdienter Sieg für die FC Bayern-Frauen. Mit 3:0 haben sie am 9. Spieltag gegen die Gäste aus Jena gewonnen. Von Beginn an belagerten die Münchnerinnen den Strafraum der Gäste. Nach einer mustergültigen Flanke von Carolin Simon auf Lea Schüller, nutzte diese ihre Chance und traf in der 10. Spielminuten zum 1:0. Doch es dauerte bis weit in die zweite Hälfte der Partie, bis die FC Bayern-Frauen ihre Führung ausbauen konnten. Erst ein Eigentor von Sophie Walter (66.) und ein Treffer der Bayern-Debütantin Sofia Jakobsson (84.) brachten den 3:0-Endstand.