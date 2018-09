FC-Bayern-Frauen im Champions-League-Achtelfinale

Die Münchnerinnen taten sich zunächst schwer, die Führung durch Lineth Beerensteyn (18.) auszubauen. In der zweiten Hälfte platzte dann der Knoten. Jovana Damnjanovic (53.), Nationalspielerin Lina Magull (55.) und Dominika Skorvankova (64.) trafen für den FC Bayern. Schon das Auftaktspiel in der Königsklasse hatte München mit 7:0 ohne Probleme bei Spartak Subotica gewonnen.

Auch Wolfsburg im Achtelfinale

Vorjahresfinalist Wolfsburg gewann das Rückspiel gegen Islands Meister Thor/KA Akureyri mit 2:0 (1:0). Das Hinspiel hatten die "Wölfinnen" 1:0 gewonnen. Die Achtelfinal-Paarungen werden am 1. Oktober im schweizerischen Nyon ausgelost. Ausgetragen wird die Runde der besten 16 am 17./18. Oktober sowie am 31. Oktober und 1. November.