vor 42 Minuten

FC-Bayern-Frauen glauben an Überraschung gegen Lyon

Die FC-Bayern-Frauen gehen am Samstag in Bilbao als Außenseiter in ihr Champions-League-Viertelfinale gegen Olympique Lyon. Doch die Hoffnung auf eine Überraschung lebt - bei den Spielerinnen wie auch bei Präsident Herbert Hainer.