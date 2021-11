FC Bayern Frauen gewinnen knapp in Essen

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München haben am siebten Spieltag der Bundesliga wieder die Tabellenführung übernommen. Der FC Bayern setzte sich bei der SGS Essen in einem knappen Spiel mit 2:1 (1:1) durch und löste den VfL Wolfsburg an der Spitze ab. Die Münchnerinnen waren früh durch ein Tor von Klara Bühl (7.) in Führung gegangen, doch kassierten kurz darauf den Ausgleich von Maike Berentzen (14.). Anfang der zweiten Hälfte sorgte die Serbin Jovana Damjanovic (51.) für den 2:1 Endstand.

Der FC Bayern steht mit dem sechsten Sieg im siebten Spiel mit 18 Zählern zwei Punkte vor den Wolfsburgerinnen. Die Niedersächsinnen hatten am Freitag nach Rückstand 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Kommenden Samstag gibt es dann das absolute Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern. Das Topspiel (Samstag, 13.11., um 14 Uhr) überträgt der BR live im Fernsehen und im Stream.