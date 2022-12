FC Bayern Frauen: Georgia Stanway - ihre Stimme hat Gewicht

Im Sommer wechselte Georgia Stanway von Manchester City als Hoffnungsträgerin zu den Bayern-Frauen. Und die 23-jährige Mittelfeldspielerin hat bislang nicht enttäuscht: Auf dem Platz gehört sie zu den Leistungsträgerinnen, fordert immer den Ball und vermittelt mit jeder Faser ihres Körpers, dass sie Führungsspielerin und Leitfigur sein möchte.

Gute Quoten auf, viel Spaß neben dem Platz

Seit sie für München spielt, hat sie in 19 Pflichtspielen sechsmal getroffen. Ihre Stimme hat Gewicht auf dem Platz. Stanway ist definitiv angekommen in München: "Wir verbringen alle eine Menge Zeit zusammen und gehen auch mal in die Stadt zum Shoppen. Wir gehen auch gerne etwas Gutes essen, das hat alles etwas Schönes", so Stanway.

Spitzname "Dampflok": Rechtsschuss als Markenzeichen

Vor ihrer Münchner Zeit spielte sie sieben Jahre lang für Manchester City, arbeitete sich dort hoch und wurde Nationalspielerin für England. Bei der Heim-Europameisterschaft in England durfte Stanway die symbolträchtige Rückennummer zehn tragen. Ihr Markenzeichen ist ihr satter Rechtsschuss, ihr Spitzname "Dampflok", ihr Motto: "Arbeiten, arbeiten, arbeiten."

Perfektionistin auf der Suche nach Konstanz

"Für mich persönlich ist Konstanz das Wichtigste auf dem Platz. Beim Training versuche ich immer wieder an die Grenzen zu gehen", sagt sie. "In den letzten vier Monaten hat es wirklich richtig Spaß gemacht."

Nur mit einem hatte die gut vorbereitete Perfektionistin Stanway nicht gerechnet: dem Wetter in München, vor allem den stark sinkenden Temperaturen im Winter. "Deshalb bleibe ich abends meistens zuhause und verlasse die Wohnung nur, wenn ich unbedingt muss."