FC Bayern-Frauen gegen Rosengard: "Wird ein interessantes Spiel"

Die Münchnerinnen treffen am Mittwoch zum Auftakt der Champions League auf den schwedischen Meister FC Rosengard (18.45 Uhr). Gleich zum Start soll ein Sieg gelingen. "Es wird ein interessantes Spiel", glaubt Trainer Alexander Straus, der nicht mit einer leichten Aufgabe rechnet. Die Skandinavierinnen seien "ein Team, das es gewohnt ist, zu gewinnen. Das wird ein harter Gegner", warnt der Norweger. "Wir müssen unsere volle Energie in das Spiel legen", forderte Straus.

Lohmann: Brauchen die Punkte in der Champions League

Die Vorfreude auf die nächste Runde in der Königsklasse ist groß: "Champions League ist einfach etwas Besonderes", sagt Sydney Lohmann, auch gerade jetzt nach der Nationalmannschaft. "Es erwarten uns viele gute Spiele", ergänzt die 22-Jährige mit Blick auf die großen Gegner Benfica und Barcelona, die noch kommen. Die Stimmung im Team sei "richtig gut", die Mannschaft motiviert: "Wir wollen jedes Spiel in der Bundesliga gewinnen und wir brauchen auch die Punkte in der Champions-League-Gruppenphase".

Bislang kassierten die Münchnerinnen in der laufenden Saison nur ein Gegentor. Defensiv sei man gut strukturiert, sagt Lohmann. Beim Gegenpressing habe man aber "noch Luft nach oben".

Straus sieht kein Personalproblem

Fehlen wird Außenverteidigerin Guilia Gwinn, die nach ihrer zweiten Kreuzband-OP bis auf Weiteres ausfallen wird. Ansonsten sieht es beim Personal gut aus. "Alle die gegen Köln spielen konnten sind auch bereit für morgen", so Straus.

Im vergangenen Jahr war für die Bayern-Frauen bereits im Viertelfinale gegen Paris St. Germain Schluss. In dieser Saison will das Team mehr erreichen. In Gruppe D sind die Münchnerinnen hinter Vorjahresfinalist FC Barcelona erster Anwärter auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Das Spiel gegen den Topfavoriten ist am 7. Dezember in der Allianz Arena zu sehen. Dritter Gegner in der Gruppenphase ist Benfica Lissabon.