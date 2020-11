FC Bayern-Frauen feiern achten Sieg im achten Spiel

Die Vizemeisterinnen aus München holten mit einem 3:0-Auswärtserfolg bei Aufsteiger SV Meppen ihren achten Dreier im achten Spiel.

Von Beginn an setzten die Gäste vom FC Bayern München ihre Gegnerinnen mächtig unter Druck. Marina Hegering brachte die Scheuer-Elf nach einem hervorragenden Dribbling im Strafraum bereits in der dritten Minute in Führung. Eine Flanke nach der anderen flog in den Meppener Strafraum. In der 31. Minute erzielte Klara Bühl den überfälligen Treffer zum 2:0. Es war das erste Tor der 19-Jährigen für die Bayern-Frauen.

Nur neun Minuten später erhöhte die niederländische Nationalspielerin Lineth Beerensteyn auf 3:0 und machte noch vor der Pause den Sieg perfekt.

Bundesliga-Gipfeltreffen am kommenden Wochenende

Mit 24 Punkten und 26:0 Toren bleiben die Münchnerinnen Tabellenführer mit zwei Zählern Vorsprung vor Double-Sieger VfL Wolfsburg. Der Meister und Pokalsieger gewann am Freitag das Duell beim Tabellendritten Turbine Potsdam mit 5:0. So kommt es nächsten Sonntagnachmittag zum Spitzen-Duell in München.