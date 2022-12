FC Bayern Frauen - FC Barcelona I 07.12., 21 Uhr I Livereportage

Bayern in der Liga auf dem Vormarsch

In der Liga läuft es nach schwachem Start mittlerweile deutlich besser. Im Spitzenspiel am Freitagabend besiegte das Team von Trainer Alexander Straus die TSG Hoffenheim deutlich mit 4:0. Damit sprangen die Münchnerinnen auf Platz zwei in der Tabelle. Eintracht Frankfurt konnte aufgrund einer 0:5-Niederlage bei Tabellenführer Wolfsburg nicht vorbeiziehen.