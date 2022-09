FC-Bayern-Frauen erreichen Gruppenphase der Champions League

Auslosung am 3. Oktober

Die nun feststehenden 16 Champions-League-Teilnehmer werden in vier Vorrundengruppen mit je vier Teams verteilt, wobei die gesetzten Mannschaften als Gruppenköpfe gesetzt sind. Die Auslosung findet am UEFA-Sitz im schweizerischen Nyon am kommenden Montag, 3. Oktober, um 13.00 Uhr statt.