FC Bayern Frauen erledigen Pflichtaufgabe in Meppen

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind in der Frauen-Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Nach dem Sieg im Topsspiel gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende, gaben sich die Münchnerinnen auch im Ligaspiel beim abstiegsbedrohten SV Meppen keine Blöße und gewannen mit 2:0. Es war die richtige Antwort nach dem enttäuschenden Auftritt und dem Aus in der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag.

Magull lässt Knoten platzen

In der ersten Halbzeit tat sich das Team von Trainer Alexander Straus schwer, zu Torchancen zu kommen und verzeichnete eher Halbchancen. Kurz nach der Pause ließ Kapitänin Lina Magull mit ihrem Führungstreffer aber den Knoten platzen (50.). Nur eine Viertelstunde später erhöhte Georgia Stanway - wie schon gegen Wolfsburg - per verwandeltem Handelfmeter (65.). Die eingewechselte Stürmerin Jovana Damjanovic hätte kurz vor dem Schlusspfiff sogar noch auf 3:0 erhöhen können, traf aber nur den Querbalken des Meppener Tores.

Bayern sichern Tabellenführung

So blieb es am Ende beim 2:0, durch das die Bayern-Frauen unabhängig vom Ergebnis des VfL Wolfsburg im Spiel gegen Werder Bremen die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga verteidigen können und als Spitzenreiter in die Länderspielpause gehen.