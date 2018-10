FC Bayern-Frauen erkämpfen sich ein 3:1 gegen Frankfurt

Lange taten sich die Oberbayerinnen ähnlich schwer wie zuletzt beim Unentschieden gegen Potsdam. Weder Lineth Beerensteyn (5.) noch Jovana Damjanovic (9.) konnten ihre Möglichkeiten nutzen. Stattdessen trafen die Frankfurterinnen nach einer von Verena Aschauer getretenen Ecke durch Saskia Matheis (12.) per Kopf zur 1:0-Führung. Die Münchnerinnen drängten auf den Ausgleich. Der gelang der frei stehenden Jill Roord (40.) nach einer Hereingabe von Beerensteyn.

2:1-Führung beflügelt die Bayernfrauen

Trainer Thomas Wörle brachte nach der Pause (46.) Fridolina Rolfö für Nicole Rolser und Sara Däbritz ersetzte Lina Magull. FCB-Keeperin Manuela Zinsberger musste aber die erste von drei Ecken in Folge für den 1. FFC mit der Faust klären. In der 55. Minute hatten die Münchnerinnen die Möglichkeit zum Führungstreffer: Nach einem schönen Pass von Damjanovic auf Beerensteyn wurde der Ball von den Frankfurterinnen von der Linie abgewehrt. Auf der anderen Seite verfehlte Verena Aschauer (60.) knapp das leerstehende Tor. Besser machten es die Münchnerinnen: Beerensteyn verwandelte eine Flanke von Rolfö (66.) zur 2:1-Führung. Jetzt übernahm der FC Bayern das Kommando: Däbritz schoss (71. und 74.) aber nicht scharf genug. Dominika Skorvakova traf (81.) nur den Pfosten. Fast wäre Shekiera Martinez noch an einen missglückten Rückpass zu Zinsberger herangekommen, die Torhüterin konnte den Patzer aber ausbügeln. Den Schlusspunkt setzte Däbritz mit dem endgültig entscheidenden Treffer zum 3:1 in der 87. Minute.