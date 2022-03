FC-Bayern-Frauen drehen dank Jokerin Rall Partie in Hoffenheim

Sechs Jahre spielte Maximiliane Rall für die TSG Hoffenheim. Im vergangenen Sommer kam sie dann zum FC Bayern München. Dieser Transfer erwies sich schon in der gesamten Saison als keine schlechte Idee, acht Saisontore hatte Rall in der Bundesliga gesammelt.

Ihr neuntes hatte sie sich nun für einen ganz besonderen Moment aufgehoben: Am Samstagnachmittag traf sie eine Minute nach ihrer Einwechslung zum entscheidenden 3:2 bei ihrem ehemaligen Verein - ein Tor, das viel Wert sein dürfte in dieser Spielzeit für die Münchnerinnen, die am Ende 4:2 (2:1) gewannen. Sie springen damit zumindest zwischenzeitlich an die Tabellenspitze und verschaffen sich mit jetzt neun Punkten Vorsprung auf den derzeit Dritten Hoffenheim und Vierten Frankfurt ein Polster im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Am Freitag hatte Bayern-Verfolger VfL Wolfsburg mit 5:1 (3:0) beim 1. FC Köln gewonnen. Die Münchnerinnen liegen nach 16 Spieltagen vor dem VfL, de noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat. Der Titel könnte sich im direkten Duell am 3. April in Wolfsburg entscheiden.