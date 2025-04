Linda Dallmann: "Man sagte mir, es reicht nicht bis ganz oben"

Linda Dallmann strahlte im Blickpunkt-Sport-Studio. Nur wenige Stunden vorher konnte die Mittelfeldspielerin über ihre vierte Meisterschaft jubeln - für die Frauen des FC Bayern war es der dritte Titel in Serie. Am Donnerstag können die Münchnerinnen Vereinsgeschichte schreiben: Im Pokalfinale wartet Werder Bremen - holen sie den Pokal, wäre es das erste Double.

Für die 30-Jährige war der erste Titel aber der bislang schönste: "Ich kam von einem kleinen Verein zum FC Bayern. Es war etwas Besonderes, den Titel zu erreichen." Dabei war der Weg für sie dorthin nicht einfach. Mit 1,58 Metern zählt sie nicht zu den größten unter den Fußballerinnen. Sie weiß daher, was es bedeutet, an seine eigenen Stärken zu glauben.

Dallmann: "Jeder muss seinen Weg gehen"

"Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Es kommen immer wieder Trainer oder Trainerinnen, mit denen man es leichter oder schwerer hat. Oder es kommt eine Phase, in der es nicht gut läuft. Aber wichtig ist, egal, was links und rechts passiert, dass man immer an seine eigene Stärke glaubt. Ich war auch immer sehr sehr klein und man hat mir gesagt, es reicht nicht bis ganz oben. Deshalb sollte man sich selbst treu bleiben und an sich glauben."

Mit diesem Mindset hat Dallmann es zur Leistungsträgerin geschafft - beim FC Bayern wie auch in der Nationalmannschaft. Sie hat erlebt, wie der Frauenfußball die letzten Jahre in Deutschland enorm an Bedeutung dazugewonnen hat.

Seit EM 2022 viel im Frauenfußball passiert

Das DFB-Pokal-Finale in Köln ist jetzt schon so gut wie ausverkauft. "Nach der EM 2022 hat es angefangen - zum ersten Mal hat man gemerkt, dass unsere Finalteilnahme etwas ausgelöst hat", erinnert sich Dallmann. Deutschland wurde damals Vize-Europameister, Dallmann absolvierte alle sechs Turnierspiele.

Seitdem ist viel passiert - die Liga wird nächstes Jahr von zwölf auf 14 Vereine aufgestockt. Die einstige Dominanz einzelner Klubs wie des FCB oder VfL Wolfsburg bröckelt. "Leverkusen und Frankfurt kommen immer näher. Das braucht die Liga auch", so die 30-Jährige.

Dallmann warnt vor internationaler Konkurrenz

Ein richtiger und wichtiger Schritt für Dallmann, die aber auch vor der internationalen Konkurrenz warnt: "England investiert viel in Frauenfußball. Da muss die deutsche Liga aufpassen, dass sie mithalten kann."

Aktuell hinkt der deutsche Frauenfußball dem internationalen hinterher. Trotz der nationalen Überlegenheit des FC Bayern in dieser Saison - in der Champions League war gegen Olympique Lyon im Viertelfinale Schluss. Dallmann sieht den Verein aber mit dem möglichen Double auf einem guten Weg, näher an die europäischen Top-Klubs heranzukommen.

Im Juli geht es für Dallmann und die Nationalmannschaft zur Europameisterschaft in die Schweiz. Dann zeigt sich einmal mehr, wo der deutsche Frauenfußball steht. Beim letzten Großereignis, der WM in Australien und Neuseeland vor zwei Jahren - scheiterte die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde. Ohne Dallmann, die damals verletzungsbedingt fehlte.