FC Bayern-Frauen deklassieren 1. FC Köln mit 6:0

Die Fußballerinnen vom FC Bayern München besiegten am 15. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga den 1. FC Köln mit 6:0 und bleiben mit 37 Punkten an der Tabellenspitze vor dem VfL Wolfsburg, der einen 4:1-Sieg gegen Freiburg feierte. Allerdings haben die Verfolgerinnen aus Niedersachsen (35 Punkte) ein Spiel weniger absolviert.

Alle sechs Tore in der zweiten Hälfte

Die Münchnerinnen benötigten 48 Minuten bis zur 1:0-Führung durch ihre 24-jährige Stürmerin Lea Schüller, die Trainer Jens Scheuer nach dem Seitenwechsel brachte. Viviane Asseyi erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Hanna Glas markierte das 3:0 in der 66. Minute, bevor erneut Schüller zum 4:0 (68.) und 5:0 (76.) einnetzte. Die japanische Abwehrspielerin Saki Kumagai sorgte in der Nachspielzeit für den 6:0-Endstand.

Nächste Spiele

Weiter geht es für die Münchnerinnen in der Bundesliga am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel in Sinsheim. Sechs Tage später empfangen die Frauen Eintracht Frankfurt am FC Bayern Campus, bevor am 22. März die Champions-League-Partie gegen Paris St. Germain steigt.