FC Bayern: Fokus auf den nächsten Gegner Bielefeld

Nagelsmann: "Wichtig, dass wir von Beginn an da sind."

Die Schnelllebigkeit im Fußball hat der FC Bayern in den letzten Tagen nur zu gut spüren können. Nach einer Niederlage in Augsburg folgte ein gutes Spiel in der Champions League gegen Dynamo Kiew. Der fünfte Sieg in fünf Spielen - diese Statistik kann der Verein in der Bundesliga nicht halten. "Wir haben in den Spielen immer mal wieder Phasen, wo wir zehn Minuten brauchen, um ins Spiel zu kommen", sagte Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. Diesmal müssten sie von Beginn an dabei sein und auch liefern.

Armenia Bielefeld habe sich in der letzten Zeit aus Sicht von Nagelsmann gesteigert. Vor allem körperlich und in der Art und Weise, wie sie spielten. Sie seien aufopferungsvoll und verteidigten mit großer Leidenschaft. Nagelsmann betont: "Wir müssen bereit sein, von Beginn an in die Duelle zu gehen mit einer absoluten Gier." Das Spiel sei sehr wichtig, vor allem, weil sie den vier Punkte Vorsprung nicht mehr haben.