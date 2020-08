FC Bayern: Flick will Matchplan nicht verraten

"FC Bayern spielt nicht gegen Messi"

Flick betonte: "Der FC Bayern spielt nicht gegen Messi, der FC Bayern spielt gegen den FC Barcelona" und ließ so durchklingen, dass es nicht ausreicht, einen von vielen Weltklassespielern im Trikot des FC Barcelona auszuschalten, um eine Runde weiterzukommen. Und genau das ist das Ziel: Der deutsche Rekordmeister will erst am 24. August auschecken - am Tag nach dem Endspiel der Champions League.

Das sieht auch Thomas Müller so. Die Stimmung im Team sei "unserer Siegesserie entsprechend exzellent", sagte der Torjäger gut gelaunt und kündigte Messi und Co. einen Fight an: "Wir wollen ihnen das Ballbesitzspiel so ungemütlich wie möglich machen." Sein Credo: "Es ist alles möglich. Wir wissen alle, dass auf der anderen Seite mit dem FC Barcelona keine Laufkundschaft steht."