FC Bayern: Flick will jetzt die Qualität auf dem Platz sehen

Nach der Trennung von Niko Kovac muss Flick das Team schnellstmöglich für das Duell in der Königsklasse am Mittwoch (18.55 Uhr) wieder auf Kurs bringen. Die Aufgabe sei eine große Ehre und "eine wahnsinnige Herausforderung", sagt "Hansi" Flick. Der Bayern-Trainer auf Zeit will sich deshalb nicht mit dem beschäftigen, was nach den zwei bislang mit ihm geplanten Spielen sein könnte. "Die Gegenwart ist für mich entscheidend. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt kommt."

Auf dem Platz will Flick nicht alles, was Kovac gemacht hat infrage stellen. Dennoch soll einiges verändert werden. Auch in der Taktik - und dabei soll sich die Mannschaft aktiv beteiligen. "Die Tore, die wir in der Vergangenheit bekommen haben, sind nicht Bayern-Like." Dafür müssen die Spieler jetzt ihre Qualität auf dem Platz zeigen.

Was kann er in dieser kurzen Zeit verändern?

"Am Ende des Tages habe ich die Verantwortung", kündigte Flick an. "Wir werden mit Sicherheit die eine oder andere Veränderung vornehmen." Sicher ist: "Javi Martinez, Thomas Müller und Joshua Kimmich werden spielen", mehr wollte Flick nicht verraten. "Wir haben taktische Dinge trainiert und ich hoffe, dass die Mannschaft diese auch umsetzt."