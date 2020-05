FC Bayern: Flick warnt vor Frankfurter "Dynamik"

Geisterspiel-Atmosphäre im Training simuliert

Dass die Partie gegen Frankfurt das erste Münchner Heimspiel ohne Zuschauer sein wird, will Flick nicht überbewerten. "Jeder von uns hat mindestens ein Spiel ohne Zuschauer hinter sich und wir wissen, was uns erwartet", sagt der Coach. Für seine Spieler ist die leere Münchner Arena nicht neu: "Vor dem Spiel gegen Union haben wir in der Arena trainiert. Daher weiß die Mannschaft, was sie für eine Atmosphäre erwartet."

Trotzdem mahnt Flick: "Entscheidend ist, dass man die Mentalität auf den Platz bringt. Wichtig ist, dass man sich als Team gegenseitig pusht, dass man die fehlende Motivation von den Rängen so aufrecht erhält." Die Bayern erwarten Frankfurt in dieser Saison noch ein weiteres Mal in der Münchner Arena: Beide Teams treffen auch im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinander.